США могут ввести санкции против Международного уголовного суда

Администрация США пригрозилась ввести санкции против Международного уголовного суда в Гааге (МУС). Также там собираются закрыть представительство Организации освобождения Палестины в Вашингтоне (ООП).

По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, это связано с призывами ООП к Международному уголовному суду провести расследование в отношении Израиля. Сейчас эта инстанция собирается рассматривать преступления американских военных в Афганистане, пишет The Guardian.

Болтон в своей речи назвал суд в Гааге незаконным и заявил, что США примут все меры для защиты своих граждан и граждан стран-союзников «от неправедного преследования». По его словам, администрация Трампа готова ввести санкции или начать уголовное преследование членов суда, если тот будет расследовать преступления солдат в Афганистане.

«Мы позволим МУСу умереть. В конечом счете он по всем признакам уже мертв», — заявил Болтон.

Представитель США при МУСе Дэвид Шефнер заявил, что эта речь изолирует Вашингтон от международного правосудия и устанавливает двойные стандарты, «которые очень понравятся авторитарным режимам».

В 2014 году главный прокурор МУСа Фату Бенсуда осудил вхождение Крыма в состав РФ и назвал его равнозначным международному военному конфликту между Россией и Украиной. В 2016 году Россия указом Владимира Путина вышла из числа участников Римского статуса об учреждении МУСа. До этого страна также не попадала под юрисдикцию этого суда, так как не ратифицировала документ о Римском статусе.