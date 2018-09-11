Акции «Русала» снизились на фоне новостей о возможном сокращении производства

Цена акций попавшей под санкции США компании «Русал» Олега Дерипаски на торгах Гонконгской биржи во вторник падала более чем на на 7%, к 8.40 мск стоимость бумаг скорректировалась до 1,69 гонконгского доллара (-4,5% к закрытию), пишут «Ведомости».
Накануне Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что «Русал» будет вынужден закрывать некоторые производственные линии, если не получит в этом месяце разъяснений американского минфина о дальнейшей санкционной политике.Алюминиевая компания попала под санкции в апреле 2018 года вместе со своим контролирующим акционером Олегом Дерипаской. Позже минфин смягчил ограничения, позволив контрагентам компании вести с ней бизнес до 23 октября. Если минфин не уточнит свои планы относительно санкций в ближайшее время, то UC Rusal рискует остаться без контрактов, которые промышленники обычно заключают на проходящей в сентябре Международной алюминиевой конференции, отмечают «Ведомости».
Между тем глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что «Русал» должен перерегистрироваться в специальном административном районе России до истечения дедлайна OFAC.
«У нас сейчас закон вступил в силу. Сейчас готовятся все подзаконные акты, будет еще ряд уточнений, в том числе в законодательство, поэтому мы говорим о начале октября», — сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2018, отвечая на вопрос о сроках редомицилирования «Русала», передает «Интерфакс».