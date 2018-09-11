Акции «Русала» снизились на фоне новостей о возможном сокращении производства

Цена акций попавшей под санкции США компании «Русал» Олега Дерипаски на торгах Гонконгской биржи во вторник падала более чем на на 7%, к 8.40 мск стоимость бумаг скорректировалась до 1,69 гонконгского доллара (-4,5% к закрытию), пишут «Ведомости».

Накануне Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что «Русал» будет вынужден закрывать некоторые производственные линии, если не получит в этом месяце разъяснений американского минфина о дальнейшей санкционной политике.