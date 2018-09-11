Ким Чен Ын прислал Трампу письмо с просьбой о встрече

Лидер КНДР Ким Чен Ын прислал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросил его о новой встрече.

Как пишет AFP со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, Трамп получил «очень теплое и позитивное» письмо от Ким Чен Ына. Сандерс отметила, что это свидетельство прогресса в отношениях Вашингтона и Пхеньяна и добавила, что вопрос об очередной встрече уже находится на стадии координации. Белый дом также отметил «некоторые достижения» Северной Кореи, в частности, отсутствие межконтинентальных ракет на ее военном параде в честь 70-летия страны.

Дональд Трамп поблагодарил Ким Чен Ына в Twitter.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась в июне в Сингапуре. Лидеры двух стран подписали соглашение о готовности совместно работать над ядерным разоружением Корейского полуострова.