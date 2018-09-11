Мишель Барнье: соглашение по Brexit может быть достигнуто в течение 8 недель

ЕС и Великобритания могут достичь соглашения по Brexit в течение 6-8 недель. Об этом заявил координатор этих переговоров со стороны Евросоюза, французский политик Мишель Барнье.
Как пишет Bloomberg, Барнье сказал об этом, выступая на конференции в словенском Бледе. Он назвал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС реалистичным и возможным и заявил, что сторонам нужно прийти к консенсусу до начала ноября.
После заявления Барнье британский фунт стерлингов вырос на 0,8% к доллару. Сейчас эта валюта стоит $1,3023.