Евросоюз осудил власти России за разгон протестующих 9 сентября

ЕС осудил действия российских властей и силовых органов в ходе акций против повышения пенсионного возраста, которые прошли 9 сентября. По мнению властей Евросоюза, массовые задержания нарушают права человека.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Европейской службой внешних связей. Там отмечается, что акции 9 сентября в городах России носили мирный характер, при этом несколько организаторов были задержаны до начала митингов, а на самих акциях задержали более 1 тыс. человек.

«Эти действия препятствовали осуществлению свободы выражения и мирных собраний, которые являются основными правами человека, закрепленными в российской Конституции и во Всеобщей декларации прав человека», — говорится в заявлении.

Также в документе отмечается, что задержания проходили с применением силы, кроме того, в автозаки были отправлены сотрудники СМИ. Последнее также, по мнению ЕС, подрывает свободу выражения мнений.

Акции протеста против пенсионной реформы прошли в российских городах 9 сентября. По данным ОВД-Инфо, на них задержали 1195 человек, в том числе школьников и пенсионеров. По информации Профсоюза журналистов, на митингах задержали 14 сотрудников СМИ, еще трое были избиты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что полиция действовала «строго в соответствии с законодательством».