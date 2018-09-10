80 несовершеннолетних задержала полиция на акции протеста в Петербурге

9 сентября на акции против повышения пенсионного возраста полиция задержала 80 несовершеннолетних юношей и девушек.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, к ответственности привлекли родителей. В отношении матерей и отцов было составлено 73 протокола по статье 5.35 КоАП (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Большинство подростков почти сразу после задержания были переданы родителям. Подростки, законные представители которых не смогли оперативно приехать в отделение полиции, были направлены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Четверо до сих пор находятся там.