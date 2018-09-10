В России появился Национальный центр по борьбе с кибератаками

ФСБ создала Национальный центр по борьбе с кибератаками. Он будет заниматься угрозами атак на объекты критической инфраструктуры.

Приказ директора ФСБ Александра Бортникова о создании нового ведомства опубликован на официальном портале правовой информации. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) возглавит начальник Центра защиты информации и спецсвязи ФСБ.