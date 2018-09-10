В России появился Национальный центр по борьбе с кибератаками

ФСБ создала Национальный центр по борьбе с кибератаками. Он будет заниматься угрозами атак на объекты критической инфраструктуры.
Приказ директора ФСБ Александра Бортникова о создании нового ведомства опубликован на официальном портале правовой информации. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) возглавит начальник Центра защиты информации и спецсвязи ФСБ.
Служба будет изучать происшествия, которые могут оказаться атакой на важную информационную инфраструктуру, в том числе на частные сети связи и компьютерные системы. О планах по ее созданию стало известно в конце 2017 года, после принятия
закона, который ввел уголовную ответственность за компьютерные атаки. По данным Генпрокуратуры, с 2013 по 2016 год количество киберпреступлений в России выросло в шесть раз до 66 тысяч. Чаще всего это случаи мошенничества и компьютерного шпионажа, также к киберпреступлениям власти относят распространение экстремизма.