Осужденного за убийство Немцова перевели в другую колонию

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев будет отбывать срок в новой колонии. Его перевели из колонии №3 Иркутска в ИК-2 Ангарска как «злостного нарушителя порядка».

Как сообщает «Интерфакс», за систематические нарушения Дадаева решили на год поместить в одиночную камеру. Такое помещение в этом регионе есть только в ангарской ИК-2. Представители УФСИН рассказали агентству, что Дадаев лишится общения с другими заключенными, но ему сохранят ежедневную полуторачасовую прогулку. В ИК-3 он содержался в отряде из 100 человек.

Адвокаты осужденного планируют обжаловать это решение.

В июле 2017 года Заур Дадаев получил 20 лет лишения свободы по делу об убийстве Бориса Немцова. Политика застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля. Несколько других фигурантов дела, которых присяжные признали соучастниками преступления, получили сроки от 11 до 19 лет и отбывают наказания в разных исправительных колониях.

В июне адвокат Дадаева Роза Магомедова рассказала, что на него оказывается давление в ИК-3 Иркутска. После он объявил голодовку из-за помещения в штрафной изолятор. В прокуратуре Иркутской области заявили, что голодовки не было.