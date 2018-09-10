Фигуранту «пензенского дела» предложили выбрать себе обвинение

ФСБ предложила фигуранту «пензенского дела» выбрать себе обвинение. По словам матери Дмитрия Пчелинцева Светланы, это сделал следователь пензенского управления ведомства в присутствии адвоката.

Как говорится в обращении родителей фигурантов, которое цитирует «Дождь», следователь по фамилии Токарев дал Дмитрию Пчелинцеву два документа. В одном фигурант обвинялся в участии в террористической организации (ч.2 ст. 205.4 УК), в другом — в создании террористической организации (ч. 1 ст. 204.5 УК). По первому документу, молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы, по второму — до 20 лет. Более мягкое наказание, по словам следователя, он мог бы получить в случае признания вины. Дмитрий Пчелинцев отказался признавать вину и подал жалобу на следователя.

Также в заявлении говорится, что другому фигуранту дела «Сети», Арману Сыгынбаеву, в течение пяти часов угрожали в присутствии адвоката и оказывали на него психологическое давление после того, как тот отказался признавать вину. Еще одного, Илью Шакурского, пытали, а его мать шантажировали. Родители фигурантов требуют провести непредвзятое расследование жалоб на пытки, а также чтобы дело, если оно не будет закрыто, рассматривали присяжные.

По делу о террористической группировке «Сеть» арестованы 11 человек. Следствие считает, что они создали ячейки общества в Пензе, Петербурге, Москве и в Белоруссии и готовили революцию и взрывы, которые планировались на время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. В июне в деле появились новые эпизоды о хранении и производстве наркотиков, а также о поджоге пензенского военкомата. Фигуранты неоднократно жаловались, что у них под пытками пытаются выбить признания вины.