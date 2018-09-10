Курс евро превысил 81 рубль

Курс евро на торгах Московской биржи поднялся выше отметки в 81 рубль. Такое значение достигнуто впервые с марта 2016 года.

Курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль около 13:00. Стоимость доллара также растет — в первые часы торгов он дошел до отметки в 70,16 рублей. Несколько дней назад, 7 сентября, стоимость евро взяла планку в 80 рублей.