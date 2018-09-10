В Москве задержаны участники бессрочной акции протеста

Сотрудники полиции задержали шесть человек у памятника Твардовскому на Страстном бульваре в Москве. Это участники бессрочной акции, объявленной сегодня.
Первоначально в акции приняли участие 16 человек. В их группе в Telegram призывали всех желающих присоединяться и помогать протестующим. Собравшиеся у памятника Твардовскому выступили против пенсионной реформы и за отставку правительства и президента.
Акции против пенсионной реформы проходили в воскресенье в крупных российских городах. По последним данным, на них задержали более 1 тыс. человек.