Рубль падает, акции нефтяников растут

Акции «Роснефти» и «Татнефти» обновили исторические максимумы за счет роста нефти и ослабления рубля.

К 14:00 мск на «Московской бирже» акции «Роснефти» выросли до 444,95 руб. (+1,2%, максимум дня и новый пик — 447 рублей) бумаги «Татнефти» подорожали до 804,2 руб. (+2,4%), максимум дня и новый пик — 805 руб, передает «Интерфакс». При этом на бирже отмечается рост доллара и евро. Доллар вырос до 70,39 рубля руб., евро — до 81,07 руб., обновив максимум с весны 2016 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent выросла до $77,39 за баррель (+0,7%), цена нефти в рублях обновила максимум, составив почти 5450 руб. за баррель.