«Новая газета»: предполагаемые члены семьи Сергея Нарышкина пытались получить ВНЖ в Венгрии за инвестиции

Полные тезки сына, невестки и внучек главы СВР Сергея Нарышкина пытались получить вид на жительство в Венгрии в обмен на инвестиции в 360 тыс.евро.
Об этом стало известно в ходе расследования, проведенного «Новой газетой» совместно с порталом «444» и венгерским центром расследовательской журналистики «Direct365».
«Новая» пишет, что до 2013 года Андрей Нарышкин работал в государственной корпорации ФСК ЕЭС. Две его торговые компании были основаны еще в 1990-е годы и уже долгое время он не является предпринимателем. Служба внешней разведки, а также сам Сергей Нарышкин и его родственники отказались от комментариев либо не ответили на запросы. Сам директор СВР находится под санкциями с 2014 года. До Службы внешней разведки он работал главой аппарата правительства, вице-премьером, главой администрации президента и председателем Госдумы.
Преимущества ВНЖ — возможность получить гражданство, свободное пересечение границ шенгенской зоны и открытие счетов в европейских банках. По данным СМИ, документы на ВНЖ Венгрии также подавали бывший замглавы «Росатома» Евгений Естратов, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий, советник губернатора Вологодской области Ильяз Муслимов, член правления «Газпром нефти» Алексей Янкевич, бывший сенатор Елена Сагал и другие.