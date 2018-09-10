«Новая газета»: предполагаемые члены семьи Сергея Нарышкина пытались получить ВНЖ в Венгрии за инвестиции

Полные тезки сына, невестки и внучек главы СВР Сергея Нарышкина пытались получить вид на жительство в Венгрии в обмен на инвестиции в 360 тыс.евро.

Об этом стало известно в ходе расследования, проведенного «Новой газетой» совместно с порталом «444» и венгерским центром расследовательской журналистики «Direct365».

Программа так называемой «золотой визы» действовала в Венгрии в 2013-2017 гг. По ней, для получения ВНЖ нужно инвестировать крупную сумму в экономику страны. Среди людей, которые подавали свои документы по этой программе, есть полные тезки сына Сергея Нарышкина Андрея, его супруги Светланы и двух дочерей. В каком году они подавали документы и каким был ответ, не сообщается. Известно, что семья Нарышкиных бывала в Венгрии с 2016 года. Венгерский адрес семьи, указанный в документах, принадлежит компании Voldan Investments в Будапеште. На ее сайте рассказывается, что фирма работает с российскими инвесторами, которые хотят получить ВНЖ в Венгрии.

«Новая» пишет, что до 2013 года Андрей Нарышкин работал в государственной корпорации ФСК ЕЭС. Две его торговые компании были основаны еще в 1990-е годы и уже долгое время он не является предпринимателем. Служба внешней разведки, а также сам Сергей Нарышкин и его родственники отказались от комментариев либо не ответили на запросы. Сам директор СВР находится под санкциями с 2014 года. До Службы внешней разведки он работал главой аппарата правительства, вице-премьером, главой администрации президента и председателем Госдумы.

Преимущества ВНЖ — возможность получить гражданство, свободное пересечение границ шенгенской зоны и открытие счетов в европейских банках. По данным СМИ, документы на ВНЖ Венгрии также подавали бывший замглавы «Росатома» Евгений Естратов, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий, советник губернатора Вологодской области Ильяз Муслимов, член правления «Газпром нефти» Алексей Янкевич, бывший сенатор Елена Сагал и другие.