В Москве началась бессрочная акция протеста

Обновлено: полиция задержала шесть участников бессрочной акции протеста возле памятника Александру Твардовскому, сообщает «Новая газета».

16 человек начали бессрочную акцию протеста в центре Москвы. Они собрались на Страстном бульваре неподалеку от места проведения воскресной акции против пенсионной реформы.

О бессрочной акции протестующие объявили в своем Telegram-канале. Они требуют отменить повышение пенсионного возраста, отправить правительство страны и президента в отставку и люстрации госслужащих. Всех желающих просят присоединяться к акции и оказывать помощь участникам.

Участники бессрочного протеста называют себя самоорганизованными гражданами. У памятника Твардовского находятся те, кто решил продолжить протест, организованный накануне штабом Навального. В то же время, в канале отмечается, что участники акции — самоорганизованные граждане и не являются сторонниками политика, члены команды которого «отключили трансляцию и назвали нас "кремлеботами"».

На месте проведения акции присутствуют полицейские, задержаний нет.