Германия может присоединиться к коалиции в Сирии

ВВС Германии может присоединиться к США, Франции и Великобритании в Сирии. Это произойдет в случае новой химической атаки в этой стране.

Как пишет Bild со ссылкой на собственные источники, в случае появления данных о применении химического оружия силами Башара Асада Берлин нанесет авиаудар против Дамаска совместно со своими союзниками. По данным издания, об этом власти Германии попросил Вашингтон. Тема обсуждалась на встрече делегаций двух государств на прошлой неделе. Со стороны Берлина в ней участвовала глава Минобороны Урсула фон Ляйен. Помимо нанесения авиаударов, обсуждалась возможность разведывательных полетов для выбора последующих целей коалиции.

Bild отмечает, что окончательное решение в любом случае будет принимать канцлер Германии Ангела Меркель. В случае нехватки времени запрос разрешения от парламента могут отложить, но по закону применить силу можно только после разрешения Бундестага.

В 2015 году парламент ФРГ разрешил немецким войскам принять участие в операции против террористической группировки «Исламское государство»*. Самолеты бундесвера занимались разведкой и дозаправкой бомбардировщиков коалиции. После сообщениях о химической атаке в сирийском городе Дума канцлер Ангела Меркель отрицала возможность участия в силовых акциях против Дамаска.

Ранее Франция и США заявили, что готовы принять участие в новой атаке в случае повторного использования химического оружия в Сирии. 9 сентября Минобороны РФ объявило о том, что американская авиация нанесла удары по городу Хаджин, используя фосфорные боеприпасы. Вашингтон опроверг эти заявления, сказав, что на вооружении войск США нет такого вида оружия.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.