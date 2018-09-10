ФСБ обвиняет СБУ в подготовке теракта в России

ФСБ РФ обвинила СБУ Украины в подготовке теракта в России совместно с ИГ*. По сообщению ведомства, об этом сообщил задержанный в Смоленской области член террористической организации.

Как передает Интерфакс, речь идет о задержанном 9 сентября уроженце Дагестана по фамилии Магомедов. По данным ФСБ, он является членом группировки «Исламское государство»* и организации «Правый сектор»* (обе запрещены в России). Ведомство сообщает, что мужчина по заданию СБУ Украины и своих руководителей планировал убить одного из лидеров самопровозглашенной ДНР.

*

Магомедов сообщил ФСБ, что национальными спецслужбами Украины на ее территории «оказывается активная помощь боевикам ИГ, предоставляется финансирование, оружие и взрывчатые вещества для организации террористических актов на территории России». В частности, по его словам, члены террористической организации задействуются для убийства лидеров ополчения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По данным ФСБ, уроженец Дагестана прибыл в Украину в начале 2018 года, чтобы решить с эмиссарами ИГ* вопрос об обеспечении банд Северного Кавказа. Там он познакомился с представителями СБУ и «Правого сектора»*, а позже получил от них задание ликвидировать командира одного из военных подразделений ДНР, живущего в Смоленской области. Оружие для этого он достал из схрона на территории России. При задержании у мужчины нашли самодельную бомбу, пистолет и боеприпасы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Убийства лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР начались осенью 2016 года. В сентябре в Подмосковье преступник несколько раз выстрелил в противника Евромайдана и лидера организации «Оплот» Евгения Жилина. Спустя месяц во время взрыва погиб один из командиров ополчения ДНР Арсен Павлов по прозвищу «Моторола». В феврале 2017 года по штабу ополченцев в ДНР выстрелили из огнемета, на месте нашли тело батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви. 31 августа 2018 года произошел взрыв в кафе «Сепар» в Донецке, погиб глава ДНР Александр Захарченко.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая. Организация «Правый сектор» запрещена в России, как экстремистская.