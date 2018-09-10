Вашингтон опроверг применение фосфорных боеприпасов в Сирии

США не использовали фосфорные боеприпасы в Сирии. Пентагон опроверг обвинения Москвы в том, что американские военные применили бомбы запрещенного типа в Дейр-эз-Зоре.

По словам представителя Минобороны США Шона Робертсона, таких боеприпасов нет на вооружении военных подразделений страны в этом районе и ведомство не получало ни одного сообщения об использовании белого фосфора. Слова Робертсона цитирует агентство Reuters.

Ранее Минобороны РФ объявило об ударе США форсфорными боеприпасами по сирийскому городу Хаджин. По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимира Савченко, запрещенное оружие 8 сентября применили два истребителя F-15. В 2017 году правозащитная организация Human Rights Watch также заявляла, что авиация коалиции использовала фосфорные бомбы при ударах по Ракке и Мосулу.

Использование боеприпасов с белым фосфором запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, США не подписало этот документ. Вещество причиняет тяжелые ожоги пострадавшим, ядовитыми также являются продукты его горения. Белый дом заявлял, что нанесет удары по Сирии, если правительственные войска применят химическое оружие в провинции Идлиб, которая находится под контролем оппозиции. Минобороны РФ заявляло, что готовится провокация.