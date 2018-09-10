Под стартовым столом космодрома «Восточный» обнаружили пустоты

Под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания на космодроме «Восточный» обнаружили пустоты. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры потратит более 4,5 млн руб. на их ликвидацию.

По данным «Интерфакса», пустоты обнаружили в результате обследования плит основания путей мобильной башни обслуживания, деформационного шва между блоками А и Б, гидроизоляции стен и покрытия в местах протечек сооружения Первого стартового комплекса «Союз-2».

«Пустоты под стартовым столом для ракет «Союз-2» на «Восточном» появились из-за ошибок строителей, которые ранее вели работы», — рассказал ТАСС источник на космодроме.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме «Восточный» в 2012-2016 годах под ракеты серии «Союз-2», первый запуск с него был выполнен 28 апреля 2016 года.