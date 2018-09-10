Уголовные дела о применении насилия к полицейским завели в Москве

По результатам акции против повышения пенсионного возраста в Москве два человека были задержаны за применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в следственном комитете, 9 сентября «мужчина, принимая участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес последнему удары в область головы. В результате полицейскому были причинены телесные повреждения».

О втором инциденте сообщили в Telegram «Правозащиты Открытой России»

«24-летнего Виктора Федосеева обвиняют в том, что он нанес одному из полицейских один удар правым кулаком в область правого уха. 36-летнего Василия Костылева обвиняют в том, что он нанес один удар кулаком правой руки в область лица одного полицейского, а также один удар и захват за шею другого сотрудника», - сообщает «Правозащита Открытой России».

Задержали мужчин на улице Большая Дмитровка, после чего их доставили в ОВД по Пресненскому району, а позже в следственное управление по ЦАО ГСУ СКР по Москве на допрос. В настоящий момент оба задержаны в порядке ст. 91 УПК и содержатся в ИВС на Петровке.



Всего, по данным «ОВД-Инфо», по всей стране на акции протеста задержаны более 1000 человек. Больше всего людей полиция задержала в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.