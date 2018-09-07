В московском штабе Навального задержали 8 человек

Полиция задержала и увезла в ОВД Даниловское 8 человек из штаба Алексея Навального в Москве.

«В московский штаб ворвалась полиция. Задержали 8 человек. Везут в ОВД Даниловское. Причину задержания не говорят», — написал в Twitter сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.Задержания и аресты сторонников Навального проходят в последние дни в разных городах России. На 9 сентября оппозиционер анонсировал всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста, во многих городах власти отказали в проведении митингов и шествий.