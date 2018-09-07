В Петербурге отменили согласование акции против пенсионной реформы из-за прорыва трубы

Смольный отказал сторонникам Алексея Навального в согласовании митинга против пенсионной реформы на площади Ленина 9 сентября. Причиной стала прорвавшаяся труба.

«Мы до последнего ждали вердикта Водоканала, сколько нужно, чтобы отремонтировать трубу. Как только узнали, то сообщили о вынужденном переносе согласования в Удельный парк», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по законности и правопорядку.

По словам чиновников, они уведомили о случившемся штаб Навального 6 сентября вечером, но так и не получили от активистов согласия на перенос. В случае если штаб выведет людей на площадь Ленина, акция будет незаконной, подчеркнули в комитете.

В свою очередь, в штабе Навального «Фонтанке» сообщили, что не намерены отказываться от первоначального плана, заявив, что трубу прорвало не на самой площади, а рядом, и это не помешает акции.