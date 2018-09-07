В Пскове завели уголовное дело из-за призывов портить бюллетени

Уголовное дело о воспрепятствовании свободному осуществлению избирательных прав возбуждено в Пскове после обнаружения листовок партии «Яблоко» с призывом портить избирательные бюллетени в день голосования за губернатора регииона.

«Установлено, что 05.09.2018 в подъезде одного из многоквартирных домов г. Пскова обнаружены агитационные материалы — листовки в количестве 7 тыс. экземпляров, с признаками нарушений законодательства о выборах при их изготовлении и призывом приводить в негодность избирательные бюллетени на выборах Губернатора Псковской области путем проставления в них значков напротив всех кандидатов», — сообщается на сайте прокуратуры.

На листовках были указаны данные заказчика: «Псковское региональное отделение Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО», кандидаты от которой на выборах губернатора Псковской области не участвуют, отметили в прокуратуре.

Лидер местного отделения партии Лев Шлосберг существования листовок не отрицает. По его словам они были отпечатаны тиражом в 140 тыс. экземпляров. В их поисках полиция приходила в офис партии, но агитматериалы не нашла.

«Псковская область с подачи Избирательной комиссии области вышла из правового поля России. Во всяком случае, за то, что в Москве публично говорит Сергей Собянин, в Псковской области возбуждено уголовное дело. <…> Цитата из Собянина: «Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Но это не предлог не приходить. В конце концов, вычеркни всех и это тоже будет поступок». Ждем возбуждения уголовного дела против Собянина», — написал Шлосберг в Facebook.

