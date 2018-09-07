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Врио главы самопровозглашенной ДНР назначен Денис Пушилин

07.09.2018

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики на пленарном заседании назначал временно исполняющими обязанности главы республики председателя парламента Дениса Пушилина.

Выборы главы ДНР и парламента назначены на 11 ноября, передает Донецкое агентство новостей

Бывший глава непризнанной республики Александр Захарченко 31 августа погиб в результате взрыва в центре Донецка. После этого исполняющим обязанности главы ДНР в экстренном порядке стал заместитель председателя Совета Министров Дмитрий Трапезников.

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