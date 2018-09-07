Врио главы самопровозглашенной ДНР назначен Денис Пушилин

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики на пленарном заседании назначал временно исполняющими обязанности главы республики председателя парламента Дениса Пушилина.
Выборы главы ДНР и парламента назначены на 11 ноября, передает Донецкое агентство новостей.Бывший глава непризнанной республики Александр Захарченко 31 августа погиб в результате взрыва в центре Донецка. После этого исполняющим обязанности главы ДНР в экстренном порядке стал заместитель председателя Совета Министров Дмитрий Трапезников.