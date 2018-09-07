Дмитрий Гудков: объявляем награду за информацию об «отравителях» Скрипалей

Мы в Партии перемен переживаем за судьбу Александра Петрова и Руслана Боширова, этих двух простых россиян, обвиненных Англией в отравлении Скрипалей. Смотрим в их честные глаза, спрятанные в тени спортивных шапочек, и понимаем: нет, это какая-то чудовищная ошибка. Наверняка Петров и Боширов — обычные туристы. Раскрутили глобус, ткнули пальцем, приехали в какой-то Солсбери (что за город, что тут делать?), собора не нашли и отправились обратно. Впредь пообещали лучше готовиться к поездкам, читать TripAdvisor и душиться исключительно «Красной Москвой».

Я уверен, что эту нашу убежденность разделяют и российские власти, поэтому обращаюсь к ним. Уважаемые ФСБ и центр «Э»! Не могли бы вы буквально на пару часов отвлечься от лайков «ВКонтакте» и найти Петрова с Бошировым? А то не найдете вы — найдет Венедиктов (вон, уже ищет!), позовет на радио, их выберут в Думу, сделают звездами. А вы останетесь без звезд. Разве же это правильно? Но если вы поторопитесь, то станете первыми, и лично Терезе Мэй будет стыдно за ее гнусную клевету.

Ведь что эти англичане удумали? Взяли двух простых работяг, маленьких людей, в шапочках, в куртках-дутиках, с духами, как исусиков, в интернет повесили. Мэй вешала, Елизавета Вторая держала. И это всё на глазах у Лаврова. И Захарова смотрела, как работяг мучают. Крики. Визги. И ещё взяли фото в аэропорту сделали, чтобы работяги мучились. Там невозможно было. МИДовцы сознание теряли. А потом взяли Небензю, посадили в Совбез без сознания и на вопросы отвечать заставили. Ну не звери ли?

Мы считаем, что терпеть это больше нельзя. Понимаю, что для ФСБ поиск двух туристов может стать непосильной задачей — говорят, они и интернетом почти не пользуются, ни одного лайка.

Поэтому: Партия перемен объявляет вознаграждение тому, кто найдет Петрова и Боширова или предоставит информацию, которая позволит их найти. Приз — поездка в Солсбери. Настоящая, туристическая. Посмотреть собор, который не нашли Петров с Бошировым. Пишите мне в телеграм @gudkovd. У нас без обмана.

Уважаемые СМИ, распространите — это редкий шанс для простых россиян, коллег Петрова и Боширова, легально побывать в Британии.

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