Государственный «Ростелеком» может взять под контроль Tele2

«Ростелеком» и акционеры «Т2 РТК холдинга» (Tele2) ведут переговоры об увеличении доли государственного оператора в сотовой компании. «Ростелекому» необходимо чуть больше 5% акций для контрольного пакета.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, пакет акций, позволяющий увеличить долю до контроля, может быть оплачен квазиказначейскими акциями. Часть акций «Ростелекому» может продать ВТБ. Собеседники издания не исключают, что сделка может быть закрыта осенью.

«Ростелеком» уже владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в котором у ВТБ — 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова — 40% и 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука.