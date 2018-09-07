Следствие заподозрило кемеровских пожарных в сговоре по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Между кемеровскими пожарными может быть сговор с целью помешать расследованию уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», заявил представитель СК в суде.

«Хотелось бы обратить внимание суда на некую корпоративность, которая имеется в рядах МЧС. <…> Мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые является фактическими», — сказал представитель Следственного комитета на заседании, где решается вопрос о продлении меры пресечения начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, передает ТАСС.

На вопрос адвоката о том, проводилась ли проверка на предмет наличия сговора, следователь ответил утвердительно, сославшись на то, что сведения об этом есть в материалах дела.

По версии следствия, Генин при тушении пожара действовал не по уставу и ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. Сообщалось, что он во время пожара не последовал указаниям одного из посетителей ТЦ, который указывал ему короткий путь на 4 этаж, где были люди, а последовал за охранником торгового центра.

Сам Генин свою вину не признавал. Пожарный — ветеран боевых действий, он был награжден медалями МЧС за отличие в службе, решался вопрос о представлении его к новой награде — при пожаре в ТЦ он спас мужчину, использовав для этого свой спасательный комплект.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Возбуждено и расследуется уголовное дело, по которому проходят 11 обвиняемых, все они арестованы.