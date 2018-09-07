ВС вновь расскажет судьям, что лайк и репост запрещенного материала еще не преступление

Верховный суд готовит новые разъяснения о привлечении к ответственности за лайки и репосты в социальных сетях.

Как пишут «Ведомости», в сентябре планируется заседание пленума ВС, также запланирован семинар для судей. По данным издания, две основных поправки в постановление ВС о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности заключаются в том, что сама по себе публикация или репост еще не может свидетельствовать, что действия автора были направлены на разжигание вражды — присутствие такой цели должно подтверждаться совокупностью других доказательств. Кроме того, решая вопрос о наличии у обвиняемого при публикации умысла и цели разжигания вражды, суду следует учитывать контекст публикации, наличие и содержание комментариев, содержание всего аккаунта, а также данные о количестве просмотров размещенной информации, размере и характеристике пользовательской аудитории.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают поправки разумными, но слабыми.

Профессор МГУ Леонид Головко считает, что невозможно откорректировать правоприменительную практику нормативными методами, для этого требуется совсем другой инструментарий. На самом деле эффект был бы гораздо большим, если бы Верховный суд отменил несколько громких решений по делам о лайках и репостах.

Руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков считает новую попытку Верховного суда «очень слабой». Он напоминает, что было уже два постановления пленума Верховного суда по экстремистским делам — в 2011 и 2016 годах.

«Правки 2016 года не привнесли ровно никаких изменений. Эти же выглядят еще менее серьезными. Очевидно, Верховный суд пытается сработать спойлером общественного запроса на либерализацию, предлагая не менять законодательство и оставить все как есть», — считает Чиков.