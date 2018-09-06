Полиция Ивановской области закупает программу для слежки во «ВКонтакте»

ГУ МВД по Ивановской области интересуют полные анкеты пользователей соцсети «ВКонтакте» со всеми контактами, политическими взглядами, вероисповеданием, а также всеми действиями и взаимодействиями внутри соцсети .

На госзаказ обратил внимание портал «Роскомсвобода». За 85 тыс. руб. полицейские хотят получить систему мониторинга, которая должна получать, хранить и осуществлять обработку информации из открытого пространства социальной сети «ВКонтакте» (профили пользователей, открытые сообщества, любая запись, оставленная пользователем в социальной сети: пост, перепост, комментарий, графическое изображение, видеозапись). Процесс мониторинга должен происходить при помощи специального списка терминов.

Система должна позволять просмотривать активность пользователя в социальной сети «ВКонтакте» через указание псевдонима пользователя или его идентификатора.

При проведении поиска и мониторинга должна предоставляться возможность:— выбора диапазона времени для ретроспективного поиска с октября 2006 года по настоящее время;— просмотра всех сообщений, найденных по поисковому запросу или лингвистическому словарю за любую архивную дату: октябрь 2006 года по настоящее время.