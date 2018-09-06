В администрации Трампа ищут предателя

The New York Times опубликовала колонку анонимного автора «Я — часть сопротивления внутри администрации Трампа», в которой высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома, сообщил о существовании в администрации группы чиновников, противодействующих политике Дональда Трампа.

«Многие из высокопоставленных чиновников в его собственной администрации работают изнутри, чтобы сорвать часть его планов <…> президент продолжает действовать таким образом, что наносит ущерб стране», — говорится в колонке.

Автор пишет, что некоторые в администрации Трампа, ссылаясь на 25-ю поправку, говорили о запуске процесса отстранения президента, но никто не хочет конституционного кризиса. «Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы управлять администрацией в правильном направлении», — пишет чиновник.

Трамп в ответ на публикацию призвал редакцию газеты назвать имя автора.

«Существует ли этот «высокопоставленный чиновник администрации» на самом деле или это ложь New York Times и ее фальшивый источник? Если этот человек действительно существует, то в интересах национальной безопасности газета обязана немедленно выдать его или ее правительству» — написал президент США в Twitter.

Редакция The New York Times заявила, что ей известны имя и должность автора материала, но раскрывать его она не будет в целях его безопасности.