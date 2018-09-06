Пресс-секретарь Медведева уходит в ВЭБ

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова покинет свой пост и планирует перейти на работу во Внешэкономбанк.

«В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБ, куда намереваюсь перейти», — сказала она журналистам, передает «Интерфакс».

Место Тимаковой займет первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов. Тимакова добавила, что на следующей неделе передаст дела Осипову и познакомит его с коллективом. Она отметила, что решение о переходе на другую работу приняла полгода назад.