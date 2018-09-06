Издателя «Свободных медиа» вызвали в полицию перед акцией против пенсионной реформы

6 сентября издателю и корреспонденту «Свободных Медиа» Марку Небесному позвонил старший оперуполномоченный отдела полиции по Карасунскому округу Краснодара и потребовал, чтобы Небесный явился в отдел полиции для «вручения предостережения о недопущении экстремистской деятельности».

«Мы вас опросим, выдадим предостережение, чтобы вы не участвовали ни в каких акциях, чтобы было это все официально на бумаге. Сейчас это очень все серьезно, вы не один, вас очень много и всех-всех-всех мы отрабатываем», — заявил полицейский, зная, что Марк является журналистом.

«Марк Небесный не является политическим активистом. Он присутствовал на протестных акциях только в рамках профессиональной деятельности по заданию редакции. Вызов его в полицию редакция считает попыткой установить цензуру, что является препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов», — прокомментировал инцидент Владислав Янюшкин, главный редактор «Свободных Медиа».

Ранее в Краснодаре задержали журналиста «Белсата» Александра Савельева. Полиция оказывает давление и на сторонников Алексея Навального в разных городах, где планируется провести 9 сентября акции против повышения пенсионного возраста.