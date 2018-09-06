НОВАТЭК впервые обошел «Газпром» по капитализации

По состоянию на 10:30 мск капитализация НОВАТЭКА составляла 3,497 трлн руб., в то время как «Газпром» оценивался в 3,494 трлн руб., отмечает РБК.
Стоимость акций НОВАТЭКа устойчиво росла после двух кварталов падения в 2017 году. 22 августа 2018 года цена акций компании превысила отметку 1000 руб. В ходе торгов в четверг, 6 сентября, цены поднялись выше отметки 1150 руб. и на максимуме за одну акцию НОВАТЭКа на бирже давали 1153,9 руб. По состоянию на 11:00 мск котировки составили 1147,2 руб. за акцию.
Стоимость акций «Газпрома» по состоянию на 11:00 мск составила 147,44 руб., рост — 0,27%. В мае 2016 года цена акций «Газпрома» показала локальный максимум, превысив уровень 170 руб., и с тех пор они торговались гораздо ниже.
«НОВАТЭК всегда торговался с относительно высокими мультипликаторами, а с конца мая 2018 года начался очередной тренд роста цены его акций на бирже», — рассказал РБК аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин. «Это связано с тем, что ускорился ввод в строй второй и третьей очередей завода по сжижению газа «Ямал СПГ», а также был подписан договор о продаже французской Total 10% во втором СПГ-проекте компании — «Арктик СПГ-2», — добавил он. По мнению аналитика, эти события показали рынку, что и этот проект будет реализовываться. «СПГ, на который делает ставку НОВАТЭК, — более биржевой товар, чем трубопроводный газ, поэтому он меньше зависит от политической конъюнктуры и от рисков из-за ухудшения отношений России и Запада», — пояснил Кокин.
По последним раскрытым данным, крупнейшим акционером НОВАТЭК является Леонид Михельсон, который владеет 24,76%, Volga Group Геннадия Тимченко принадлежит 23,49%, французской Total — 18,9%, «Газпрому» — 9,99%, free float - около 27%, сообщает «Интерфакс».