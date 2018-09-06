The Times: ГРУ активизировало международную деятельность

ГРУ Минобороны РФ в последние 18 месяцев активизировало свою международную кампанию как физических, так и кибератак, пишет The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Британские эксперты c 2004 года сопоставляли данные об операциях ГРУ, в том числе об убийствах и ракетных обстрелах. Почти половина из 26 наиболее серьезных атак произошла с января прошлого года.

В Лондоне полагают, что ГРУ все меньше опасается быть уличенным и перешло от попыток «правдоподобного отрицания» своих действий к отрицанию неправдоподобному — даже перед лицом явных доказательств.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что обвиненные полицией в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей работают на ГРУ. The Times к предполагаемым действиям ГРУ также относит кибератаки в Европе, США и Азии, а также напоминает, что офицер, который в 2014 году сбил в небе над Донбассом пассажирский самолет, предположительно является сотрудником ГРУ.

В другом материале The Times пишет, что в борьбе с ГРУ Лондон будет использовать инструменты кибервойн. Операции будут направлены на то, чтобы препятствовать доступу российской разведки к финансам. Вероятно, они будут нацелены на группы, которые поддерживают разведывательную службу и связаны с преступностью или близкие к Кремлю.

