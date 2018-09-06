Мир может столкнуться с перебоями в работе интернета после 11 октября

После 11 октября пользователи интернета могут столкнуться со снижением скорости работы, а часть сайтов будет недоступна из-за первого в истории обновления настроек защиты мировой системы доменных имен.Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) сообщила, что «готовится к первой в истории смене криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета», передает РБК. Переход на новые ключи должен состояться 11 октября. При этом ICANN предупредила, что «небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен», которое компьютеры используют для соединения друг с другом. Из-за таких сложностей часть пользователей, например, не сможет открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.
По данным экспертов большинство операторов связи в мире уже имеет все необходимые настройки в своем сетевом оборудовании, которые позволят перейти на новый ключ безболезненно и абсолютно незаметно как для пользователей, так и для владельцев интернет-ресурсов. Но если провайдер не обновил ключи, то у пользователя интернет работать не будет. Из материалов ICANN следует, что даже если ключи были обновлены большинством интернет-провайдеров, из-за тех, кто этого не сделал, может временно понижаться пропускная способность соединений, а вместе с ней и скорость работы в Сети.
По словам Дмитрия Буркова, одного из криптографических офицеров ICANN, смена ключей планируется последние четыре года. «Вряд ли мы увидим, что смена ключей пройдет без ошибок, так как определенная доля DNS-программ не способна распознать новые ключи, потому что ПО устарело. По той же причине 0,04% серверов, передающих запросы от пользователя, могут неправильно отреагировать на ключ», — считает Бурков.