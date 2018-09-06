Выборы главы самопровозглашенной ДНР могут пройти в ноябре

Нового главу самопровозглашенной Донецкой народной республики могут избрать в начале ноября. Об этом говорят источники «Интерфакса» и главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

«Решили проводить выборы главы «ДНР» в ноябре — источник в Донецке», — написал Венедиктов в Telegram.

Собеседник «Интерфакса» в аппарате исполняющего обязанности главы республики рассказал, что депутатам ДНР предстоит обсудить и утвердить дату голосования на заседании Народного совета 7 сентября. Законодательство самопровозглашенной республики предусматривает проведение выборов в срок, не превышающий 60 дней после принятия решения об их проведении. «Таким образом, нового главу республики могут избрать уже в первой половине ноября, возможно 6-7 числа», — сказал источник.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе 31 августа.