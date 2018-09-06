«Левада-центр» зафиксировал резкий рост напряженности в обществе

Проведенное в конце августа исследование «Левада-центра» показало, что в российском обществе вырос уровень социальной напряженности.

Как пишет «КоммерсантЪ», россияне стали отмечать практически все проблемы, перечисленные в опросном листе. Чаще всего они отмечали рост цен (72% опрошенных). 52% чувствуют «обнищание населения». Выше, чем в предыдущие годы оказалась обеспокоенность ростом безработицы: практически каждого второго россиянина волнует эта проблема. По 30% респондентов сказали о кризисе в экономике и несправедливом распределении доходов. 21% россиян проблемой считают «кризис морали, культуры и нравственности».

Значительно выросла за прошедший год обеспокоенность ухудшением состояния окружающей среды (с 14% до 25%) и ростом числа уголовных преступлений (с 8% до 15%). В «Левада-центре» отметили, что после «подъема социального оптимизма» в 2014–2017 годах, вызванного присоединением Крыма, показатели этого года приближаются к значениям 2012–2013 годов.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков говорит, что каждый пункт опросника вырос в среднем на треть: такие показатели последний раз фиксировались 20 лет назад, накануне дефолта 1998 года. «Это означает, что резко вырос уровень напряженности в стране. Причем это не беспокойство какой-то конкретной проблемой, а это повышение общей тревожности и недовольства»,— сказал Гудков.

Рост недовольства начался в декабре 2017 года и приостановился во время президентской кампании. Произошло это, как объяснил Лев Гудков, из-за «накачки населения обещаниями». Критичным, по мнению эксперта, стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста, хотя у граждан раздражение сейчас «неоформленное». «Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом,— говорит господин Гудков.— И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора».