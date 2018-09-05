«Фонтанка.ру»: обвиненные в отравлении Скрипалей часто летали в Европу

Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвинили в травлении Сергея и Юлии Скрипаль, приобретали авиабилеты по заграничным паспортам серии «65», номера документов отличаются последней цифрой: ...1297 и ...1294.

Как сообщает «Фонтанка.ру», паспорта (обычные, не биометрические) на Боширова и Петрова были оформлены около двух лет назад, когда начали выдавать бланки 65-й серии. По этим паспортам оба часто летали в Европу. С сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан, неоднократно — Париж. Александр Петров минимум один раз до дела Солсбери бывал в Лондоне — с 28 февраля по 5 марта 2017 года.