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«Фонтанка.ру»: обвиненные в отравлении Скрипалей часто летали в Европу

05.09.2018

Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвинили в травлении Сергея и Юлии Скрипаль, приобретали авиабилеты по заграничным паспортам серии «65», номера документов отличаются последней цифрой: ...1297 и ...1294. 

Как сообщает «Фонтанка.ру», паспорта (обычные, не биометрические) на Боширова и Петрова были оформлены около двух лет назад, когда начали выдавать бланки 65-й серии. По этим паспортам оба часто летали в Европу. С сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан, неоднократно — Париж. Александр Петров минимум один раз до дела Солсбери бывал в Лондоне — с 28 февраля по 5 марта 2017 года.

По открытым источникам «Фонтанка» выяснила, что Боширов родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на улице Большая Набережная. Однако жильцы этого дома сообщили, что в названной квартире живет только престарелая женщина. Мужчину они никогда в квартире не видели и в подъезде не встречали. Созданные под именем и фамилией Руслана Боширова страницы в соцсетях пусты.

Александр Петров по документам родился 31 июля 1979 года. Человек с такими датой рождения и именем-фамилией встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов — ФГУП НПО «Микроген». 

Сегодня следователи Великобритании объявили в розыск двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова — их подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Петров и Бошаров работают на ГРУ Минобороны России, и обещала настаивать на расширении антироссийских санкций на европейском саммите.  

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