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«Похищенные сокровища Европы» все-таки покажут в России

05.09.2018

В компании «Невафильм» сообщили, что прокатное удостоверение на документальный фильм «Похищенные сокровища Европы» было получено сегодня, 5 сентября. Министерство культуры разрешило ленту к прокату с 6 сентября, возрастной рейтинг «16+».

Накануне в прокатной компании CinemaEmotion сообщили, что Минкульт отказал в выдаче удостоверения. Одной из причин могло стать наличие изображения свастики в кадрах фильма.

Картина посвящена вывезенным в Германию во время Второй мировой войны произведениям искусства. Мировая премьера ленты «Похищенные сокровища Европы» состоялась 13 марта 2018 года.

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