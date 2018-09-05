«Похищенные сокровища Европы» все-таки покажут в России

В компании «Невафильм» сообщили, что прокатное удостоверение на документальный фильм «Похищенные сокровища Европы» было получено сегодня, 5 сентября. Министерство культуры разрешило ленту к прокату с 6 сентября, возрастной рейтинг «16+».

Накануне в прокатной компании CinemaEmotion сообщили, что Минкульт отказал в выдаче удостоверения. Одной из причин могло стать наличие изображения свастики в кадрах фильма.

Картина посвящена вывезенным в Германию во время Второй мировой войны произведениям искусства. Мировая премьера ленты «Похищенные сокровища Европы» состоялась 13 марта 2018 года.