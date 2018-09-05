Лондон будет настаивать на расширении антироссийских санкций

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Лондон будет настаивать на расширении санкций в отношении Москвы.

«Множество тем будет обсуждаться лидерами Евросоюза на европейском саммите в июне, включая важный вопрос санкций против России. Я буду настаивать на сохранении санкции против России, поскольку минские соглашения не были выполнены. Я даже думаю, в некоторых областях мы должны усилить этот санкционный режим», — цитирует ТАСС Терезу Мэй.