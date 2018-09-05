Алексей Кудрин рассказал о будущем ЦСР

Центр стратегических разработок будет работать с поручениями и заказами правительства, рассказал глава Совета ЦСР, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«С апреля 2016 года ЦСР по поручению Президента РФ вел разработку предложений к стратегии развития страны. Эту большую задачу ЦСР выполнил. Уже с мая 2018 года Центр занимается более прикладными задачами и проектами, как в развитие разработанной стратегии, так и для отдельных отраслей и регионов. Речи о сворачивании работы ЦСР не идет, теперь Центр будет больше работать с заказами и поручениями Правительства. В ближайшее время Минэкономразвития войдет в состав учредителей Центра, а Максим Орешкин — в состав Совета», — написал Кудрин в Facebook.

По его словам, Счетная палата в рамках реализации своей стратегии сама станет экспертной площадкой, на которой планируется вырабатывать, в том числе, стратегические предложения для руководства страны.

Ранее сообщалось, что Центр стратегических разработок, возглавляемый ранее Алексеем Кудриным с нового года будет курироваться Минэкономразвития и играть роль аналитического центра при министерстве. Сейчас проходит последний этап сокращений сотрудников, в ходе которого фактически останется лишь один департамент и несколько направлений работы.