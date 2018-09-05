Матери Сенцова отказали в помиловании сына

Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа отказала в помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, о котром ходатайствовала его мать.

В ответе, который опубликовал адвокат Дмитрий Динзе, говорится, что обратиться с ходатайством о помиловании к президенту должен «сам осужденный».