Тереза Мэй: подозреваемые в отравлении Скрипалей работают в ГРУ Минобороны РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей в Солсбери работают в Главном разведывательном управлении Минобороны России.
Заявление она сделала на заседании парламента, трансляцию которого ведет Ruptly, передает «Медиазона».Данные о работе в ГРУ объявленных в розыск Александре Петрове и Руслане Бошарове по словам Мэй, были получены британской разведкой, которая проводит собственное расследование отравления. Теперь Великобритания намерена усилить наблюдение за работой российских спецслужб.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомству «ничего не говорят» имена и фотографии подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей.