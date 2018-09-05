В Минобороны рассказали об авиаударах по сирийской провинции Идлиб

В бомбардировке объектов боевиков в сирийской провинции Идлиб задействоали четыре самолета российской авиагруппы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В беседе с «Интерфаксом» он отметил, что удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу и населенные пункты в провинции Алеппо и Хама. В итоге уничтожены цех, в котором боевики осуществляли сборку ударных беспилотников, и склады со взрывчатыми веществами, которыми начинялись самодельные взрывные устройства для беспилотников, и переносными зенитными ракетными комплексами.