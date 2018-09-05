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Следствие назвало подозреваемых в отравлении Скрипалей

05.09.2018

Следователи Великобритании объявили в розыск двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова — их подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

В пресс-релизе прокуратуры говорится, что собраны достаточные доказательства для обвинения россиян в заговоре с целью убийства, попытке убийства, причинении тяжких телесных повреждений и использовании химического вещества «Новичок». 

«Мы не будем обращаться в Россию за выдачей этих людей, поскольку российская конституция не позволяет выдавать своих граждан. Россия дала это ясно понять после других просьб о выдаче. Если эта позиция изменится, тогда будет сделан запрос об экстрадиции. Тем не менее, мы получили европейский ордер на арест, что означает, что если кто-то из подозреваемых отправится в страну, где действует договор об экстрадиции, они будут арестованы и будут подвергаться экстрадиции по этим обвинениям, для которых нет срока давности», — говорится в заявлении.

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Александр Петров                                        Руслан Боширов

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