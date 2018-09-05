Центр стратегических разработок Кудрина отдают под контроль Минэкономразвития

Центр стратегических разработок, возглавляемый ранее Алексеем Кудриным, который перешел в Счетную палату, с нового года будет курироваться Минэкономразвития.

Как сообщает News.ru со ссылкой на источники и члена совета центра Олега Вьюгина, ЦСР будет играть роль аналитического центра при министерстве. Сейчас проходит последний этап сокращений сотрудников, в ходе которого фактически останется лишь один департамент и несколько направлений работы. Глава МЭР Максим Орешкин войдет в состав совета центра. Пока же совет возглавляет Алексей Кудрин.

Как отмечает издание, Кудрин, будучи главой ЦСР, и Орешкин писали альтернативные стратегии к мартовским выборам президента России. Вариант центра оказался более востребованным, из него многое вошло в стратегию развития России — 2024.

ЦСР выполнил ту задачу, для которой туда поставили Алексея Кудрина, поэтому сворачивание деятельности — логичный шаг, считает Олег Вьюгин.