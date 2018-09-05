Мюллер примет письменные показания Трампа по «российскому делу»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер примет письменные ответы от президента Дональда Трампа по делу о возможном сговоре команды Трампа с Россией во время американской выборной кампании 2016 года.

При этом, как пишет The New York Times, Мюллер не исключает последующего личного допроса. Спецпрокурора также интересует пытался ли Трамп препятствовать расследованию, но будет ли затронута эта тема в письменном раунде допроса не известно.

Юридическая команда Трампа и следователи Мюллера уже несколько месяцев ведут переговоры о том, будет ли президент официально опрошен в ходе расследования.