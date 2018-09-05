Письмо ЦИКа в Google - это, разумеется, позорище. На месте адресата, я по получении выбирал бы одно из двух: либо что пранкера Лексуса назначили руководить ЦИК, а его коллегу Вована - ФАС, либо, что российский ЦИК получил монополию на импорт аргентинского кокаина и тщательно опробует каждый полученный пакет. Потому что всерьез рассматривать жалобу на вмешательство в выборы, написанную по обращению антимнопольной службы, может только спятивший или, опять же, находящийся под веществами.
Но я хотел не об этом.
Понятно, что это такая очень неуклюжая ответка на обвинения во вмешательстве русских хакеров и пригожинских троллей в американские выборы. Я когда пишу в DW что-нибудь касающееся выборов, регулярно получаю реплаи пригожинских ботов про то, что в моем лице немецкое государство грубо вмешивается, то есть, эта тема у них прокачивалась и ждала своего часа. И вот она дождалась: дескать, пиндосы нас обвиняют, а сами Гуглом своим вмешиваются в наш честный процесс выбора между Собяниным и Сергей Семенычем! Но подлость и коварство наших американских партнеров этим не ограничивается. Благородные грушные хакеры и веселые пригожинские сммщики ради вмешательства в американские выборы честно тратят деньги российских налогоплательщиков. А Google, вмешиваясь в наши самые конкурентные выборы, не только не тратит, но и наживается на них, ведь он продает нашей пятой колонне рекламу. Неважно, что это деньги Госдепа, они ведь могли остаться в России, если бы были привычно разворованы или просто пропиты. В этом вся суть Америки: кто бы ни вмешивался в выборы, деньги все равно достанутся ей.
Источник