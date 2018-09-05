Александр Плющев о претензиях РФ к Google

Письмо ЦИКа в Google - это, разумеется, позорище. На месте адресата, я по получении выбирал бы одно из двух: либо что пранкера Лексуса назначили руководить ЦИК, а его коллегу Вована - ФАС, либо, что российский ЦИК получил монополию на импорт аргентинского кокаина и тщательно опробует каждый полученный пакет. Потому что всерьез рассматривать жалобу на вмешательство в выборы, написанную по обращению антимнопольной службы, может только спятивший или, опять же, находящийся под веществами.

Но я хотел не об этом.