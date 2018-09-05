Роскомнадзор обещает не блокировать YouTube за ролики Навального

В Роскомнадзоре заявили, что несмотря на претензии к компании Google, которая продает рекламные услуги на YouTube для продвижения акции Алексея Навального, речи о блокировке видеосервиса не идет.

«Мы будем наблюдать за развитием ситуации и смотреть за реакцией Google. Пока официальной реакции от компании нет. После Единого дня голосования мы соберемся на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и подведем итоги. Отмечу, что о блокировке YouTube на территории Российской Федерации речи не идет. У нашего государства есть и другие механизмы для принуждения к исполнению российских законов», — заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Накануне Роскомнадзор, ЦИК и другие российские ведомства направили в Google предупреждение о недопустимости нарушения законодательства России о выборах.

«Речь идет о том, что Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на Youtube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер. Мы проинформировали Google о том, что такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массовые нарушения законодательства о выборах, так как проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий ему день запрещены», — рассказали в Центризбиркоме.

На 9 сентября в разных городах России сторонники Навального планируют провести акции против повышения пенсионного возраста. В этот день пройдет и ряд выборов в региональные органы власти.