Трамп опровергает посвященную ему книгу до ее выхода

The Washington Post опубликовала выдержки из книги Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» — президент США уже начал опровергать ее содержание.

Так в книге, которая написана на основе множества интервью и документов, рассказывается, что Трамп в 2017 году после применения химического оружия правительственными войсками Сирии призывал министра обороны США Джеймса Мэттиса убить президента Башара Асада.

«Давай убей его! Пойдем. Давайте убьем их чертовски много», — сказал Трамп, говорится в книге.

Военные в итоге разработали другой план действий, который позже Трамп одобрил.

После публикации в The Washington Post Трамп в своем Twitter опроверг содержание книги.

«Книга Вудворда уже была опровергнута и дискредитирует генерала (министра обороны) Джеймса Мэттиса и генерала (начальника штаба) Джона Келли. Их цитаты были сфабрикованы. Как и другие истории и цитаты», — написал Трамп.

Книга, рассказывающая о работе администрации Трампа, поступит в продажу 11 сентября.