Лавров заявил о неуместности встречи в нормандском формате после гибели Захарченко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что после гибели руководителя самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко проведение встречи по ситуации в Донбассе с участием России, Германии, Франции и Украины неуместно.

«Нормандский формат — мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке», — заявил министр в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

Лавров добавил, что только Вашингтон может повлиять на украинскую сторону. Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка.